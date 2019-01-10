Украинский президент Петр Порошенко перепутал место рождения главы «новой церкви» Украины митрополита Епифания (Сергей Думенко) в ходе молебна, который прошел в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно.

«Особенно приятно быть здесь, потому что это родина предстоятеля украинской поместной автокефальной церкви его блаженства Епифания», – цитирует РИА «Новости» заявление Порошенко во время своего выступления.

При этом согласно открытым источникам, Епифаний родился в селе Волково Ивановского района Одесской области, а не в Ровно. Детство же он провел в селе Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области.

В Ровно Думенко переехал во взрослом возрасте, где начал служить секретарем-референтом у митрополита Ровенского и Острожского Даниила, а также преподавать в духовной семинарии и писать для церковных СМИ.

Напомним, на так называемом объединительном соборе главой «новой церкви» Украины была избран митрополит Епифаний. РПЦ сочла Епифания «несамостоятельной фигурой» и «смехотворной личностью».

Ранее свиток томоса об автокефалии «Православной церкви Украины» вернулся из Стамбула, где 9 января его подписали все члены Синода Константинопольского патриархата.