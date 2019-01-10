Минкульт Украины заявил о пропаже ценностей в Киево-Печерской лавре

Комиссия минкульта Украины обнаружила пропажу десяти культурных ценностей в Киево-Печерской лавре, заявила руководитель пресс-службы ведомства Юлия Даценко.

Даценко заявила, что «отсутствуют 10 предметов», их «местопребывание (...) не установлено», передает РИА «Новости».

Она добавила, что об этом уже проинформированы правоохранительные органы.

Уточняется, с 1988 по 2000 год лавра получила от Киево-Печерского историко-культурного заповедника 829 предметов. Комиссия установила точное местонахождение 819 ценностей.

Ранее министр культуры Украины заявил о пропаже икон из Киево-Печерской лавры.

Напомним, спецкомиссия министерства культуры Украины впервые за 30 лет начала проверку церковных ценностей и икон Киево-Печерской лавры. Обыски провела также СБУ.