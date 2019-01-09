Министр культуры Украины заявил о пропаже икон из Киево-Печерской лавры

Из Киево-Печерской лавры пропали ценные иконы, сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

По словам Нищука, «полную инвентаризацию уже частично сделали», выяснив, что «есть некоторые потери из икон». При этом он подчеркнул, что «потери могли быть в прежние времена, еще до 2003 года».

«Не надо говорить, что уже что-то там вывезено», – приводит его слова телеканал «Прямой».

Министр сообщил, что «идут уголовные производства».

Напомним, спецкомиссия министерства культуры Украины впервые за 30 лет начала проверку церковных ценностей и икон Киево-Печерской лавры.