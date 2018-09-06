Венедиктов нашел объяснение нестыковкам на фото подозреваемых в деле Скрипалей

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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Киев подготовил реальный план военного разгрома ДНР

Наступление должно быть поручено группировке, насчитывающей порядка 12 тысяч человекФото: Gleb Garanich/Reuters
Воспользовавшись обстановкой в ДНР, вызванной убийством Захарченко, украинские силовики готовят прорыв на южном участке фронта. Подробный план этой операции получен и озвучен в Донецке, и надо признать, что он выглядит вполне реалистичным. Однако предотвратить наступление ВСУ довольно просто. Что для этого нужно? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...

Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скрипаль должен был умереть. Но не умер, и заготовочку пришлось запускать при живом предателе. Сейчас мы видим финальные отработочки, а с противоположной стороны – несостоятельность русского МИДа. Подробности...
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Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

Андрей Бабицкий, журналист
Многие из тех, кто побывал на проповеди на стадионе «Олимпийский», рассказывали, какое волшебное воздействие на них оказал бизнес-гуру Тони Робинсон. Но русский авось обязательно одолеет английский success. Подробности...
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        • Никак не сказываются

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          Венедиктов нашел объяснение нестыковкам на фото подозреваемых в деле Скрипалей

             6 сентября 2018, 13:11
          Фото: Metroplitan Police/Global Look Press
          Текст: Ольга Никитина

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          Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов нашел объяснение нестыковкам на представленных Лондоном фотографиях «подозреваемых» в «деле Скрипалей», на которые ранее указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

          «Разобрались. 1. Это проходы после таможни в аэропорту Гэтвика. 2. Их восемь в ряд. 3. Ракурсы камер разные. 4. Отметки красным справа внизу на стенах коридоров разные. Следовательно коридоры разные», – написал Венедиктов на своей странице в Instagram.

          По словам главреда «Эха Москвы», подозреваемые на фото «идут параллельно двумя коридорами-турникетами на выход». «С учетом опоздания самолета и посадки в 15.34, время 16.22 бьется (они без багажа)», – добавил он.

          Венедиктов также согласился с пользователем Twitter Иваном Шукшиным, написавшим: «Коридоры параллельны, на многоканальной записи камер просто взяли стоп-кадр (на котором видны оба), да и все». «Прилетели, прошли таможню, дошли вместе до коридорчиков, один пошел по одному, другой по другому, после них снова пошли вместе», – добавил Шукшин.

          «Вы абсолютно правы. Мой сын вчера там прилетал и проходил. Описал мне все подробно», – ответил ему Венедиктов.

          Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на нестыковки в представленной Лондоном информации о подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что так называемые подозреваемые в отравлении Скрипалей на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были сняты на идентичном фоне в одно и то же время. По ее словам, это либо наложенные сверху снимка дата и время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся «ходить одновременно», но попавшие на два разных снимка.

          До этого российские блогеры также прокомментировали нестыковки на снимках. В частности, они указывали, что время снимка одинаковое вплоть до секунды.


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