Ляшко спел в караоке «3 сентября» Шуфутинского

Депутат Верховной рады Олег Ляшко записал видео с исполнением ставшей мемом песни Михаила Шуфутинского «3 сентября».

Ляшко, одетый в «пляжном» стиле, спел песню Шуфутинского у себя дома. Во время исполнения композиции он поглаживал свою собаку. Ляшко пел на русском языке, но изменил некоторые слова песни – например, слово «Москва» в тексте он заменил на слово «Киев».

Видеозапись депутат опубликовал в своем Facebook. Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей.

«Капец. Стыдно за державу», – возмутилась Ирина Кудинова.

«Сказочный ******* [идиот]. Нет слов», – отметил Сергей Москаленко.

«Как это развидеть?» – спросила Nataliya Kovalenko.

«Украинской мовой было бы лучше. Российское «3 сентября» – для Шуфутинского», – написала Roxana Zorina.

Ранее в понедельник Шуфутинский не исключил, что мог бы спеть песню «3 сентября» с Гречкой или Монеточкой.

«3 сентября» («Я календарь переверну...») – песня, впервые исполненная Шуфутинским в 1993 году и ставшая «визитной карточкой» артиста. Автор музыки – Игорь Крутой, автор текста – Игорь Николаев. В 1994 году композиция вошла в сольный альбом Шуфутинского «Гуляй, душа».

В сентябре 2013 года в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинка и цитаты из песни, что положило начало превращения композиции Шуфутинского в интернет-мем.