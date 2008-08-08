Шуфутинский не исключил ремейка «3 сентября» в дуэте с Монеточкой

Певец Михаил Шуфутинский не исключил, что мог бы спеть ставшую мемом песню «3 сентября» с Гречкой или Монеточкой.

«Я мог бы. Видите ли, дуэт – это серьезные вещи, это не просто так взять вдвоем и спеть песню. Надо какое-то единение образов, потому что это же о чем-то песня поется», – приводит слова Шуфутинского «Говорит Москва».

Певец отметил: в дуэте необходимо добиться того, чтобы «два человека совпадали или, наоборот, очень не совпадали» в зависимости от музыкального материала.

Он также добавил, что к нему пока не обращались по поводу совместного исполнения песни «3 сентября».

«Знаете, когда приходит какая-то проблема, говорят, что ее решать надо по мере поступления предложения. Так и здесь, заниматься надо по мере поступления предложения, мысли или какого-то поползновения, грубо говоря, желания у меня никакого не было, поскольку предложений не было. Если это произойдет, то мы будем об этом думать и рассматривать», – заявил Шуфутинский.

«3 сентября» («Я календарь переверну...») – песня, впервые исполненная Шуфутинским в 1993 году и ставшая «визитной карточкой» артиста. Автор музыки – Игорь Крутой, автор текста – Игорь Николаев. В 1994 году композиция вошла в сольный альбом Шуфутинского «Гуляй, душа».

В сентябре 2013 года в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинка и цитаты из песни, что положило начало превращения композиции Шуфутинского в интернет-мем.