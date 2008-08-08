Жучковский рассказал о ситуации ДНР в связи с приездом следователей из России

Прибытие следственной бригады из Москвы в Донецк для расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко указывает на недоверие России к местным властям, считает доброволец ополчения и блогер Александр Жучковский.

«Информация о прибытии следственной бригады из Москвы подтверждается. Это говорит, во-первых, об исключительности ситуации (все-таки устранен не командир батальона, а глава республики, подписант Минских соглашений). Во-вторых, о недоверии России к местным властям, отсутствии уверенности в оперативном и объективном расследовании преступления», – написал Жучковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, московские следователи не связаны интересами с местными элитами и «их московскими кураторами», в связи с чем исключен вариант подкупа или сговора.

«Понятно, что приоритетной остается версия об организации подрыва украинскими спецслужбами, но отбрасывать другие версии (как минимум предательство в окружении Захарченко – это, по-моему, очевидно) никто не будет», – заявил Жучковский.

Он также предположил, что даже если виновными окажутся не украинцы, то об этом «вряд ли официально сообщат».

«Ответственных за теракт нейтрализуют, а в республике проведут масштабные чистки и перестановки», – считает он.

По его словам, в ДНР всем сейчас понятно, что «так жить нельзя», так как физическое устранение главы республики – «это слишком вызывающе даже по меркам воюющего Донбасса». Жучковский заметил, что это как минимум указало на реальную цену всех спецслужб и правоохранительных структур ДНР вместе взятых.

«Если не защитили главу государства в центре столицы - кого они вообще могут защитить и зачем вообще существуют?», – написал он.

Жучковский добавил, что врио главы ДНР Дмитрий Трапезников не пользуется популярностью в республике, а самыми влиятельными людьми в Донецке являются министр доходов и сборов Александр Тимофеев и министр внутренних дел Алексей Дикий.

Ранее в понедельник руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа заявил, что, по их версии, украинские спецслужбы причастны к гибели главы ДНР. Он также сообщил, что следователи ФСБ уже находятся в Донецке.

Напомним, Захарченко и его телохранителя убило взрывом бомбы в пятницу, 31 августа. В Донецке уверены, что за убийством главы ДНР стоят спецслужбы Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему охране не удалось уберечь главу ДНР от гибели.