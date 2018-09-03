На вечеринке в США расстреляли подростков

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы рядом с клубом американского города Бирмингем (Алабама), где проходила вечеринка с участием подростков.

Стрельба началась около 22.00 в воскресенье по местному времени (6.00 понедельника по Москве), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Birmingham News.

Как сообщил представитель полиции Джонни Уильямс, в результате стрельбы шестеро подростков получили ранения, еще один вывихнул ногу в начавшейся панике. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

По данным очевидцев, стрельба началась со ссоры между двумя молодыми людьми.

Несколько подозреваемых задержаны и сейчас допрашиваются полицией.

Напомним, самый крупный инцидент со стрельбой, устроенной подростками в США, произошел в конце лета на соревнованиях по киберспорту в Джексонвилле. Дэвид Кац открыл стрельбу после того, как потерпел поражение на турнире по симулятору НФЛ Madden Championship Series. Три человека, включая его самого, погибли, более 10 пострадали.