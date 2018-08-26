Полиция сообщила о смерти подозреваемого в стрельбе в Джексонвилле

Один из подозреваемых в стрельбе, которая произошла в развлекательном комплексе в Джексонвилле (Флорида, США), мертв, сообщает местная полиция.

Пока правоохранителям неизвестно, есть ли у предполагаемого стрелка сообщник, передает ТАСС.