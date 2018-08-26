Массовую стрельбу открыли в американском Джексонвилле

Стрельбу открыли в воскресенье, 26 августа, в развлекательном комплексе в американском городе Джексонвилл в штате Флорида во время киберспортивного турнира. Сообщается, что погибли четыре человека. Офис шерифа сообщил о «многочисленных жертвах».

«Массовая стрельба в комплексе «Джексонвилл Лендинг», – передает ТАСС сообщение полиции. Правоохранители призвали граждан избегать этой местности.

Как сообщает Sports.ru, стрельбу открыли во время турнира по симулятору НФЛ Madden Championship Series. Сообщается, что ранен один из игроков команды Complexity.

По информации журналиста Лукаса Берца, один человек погиб при стрельбе, два человека пострадали. Другой репортер – Вик Миколуччи – сообщает о четырех погибших и 10 пострадавших.

«На месте преступления есть многочисленные жертвы, многие госпитализированы», – передает РИА «Новости» сообщение офиса шерифа.

Момент начала стрельбы появился на YouTube. Это фрагмент стрима одного из участников кибеспортивного турнира.