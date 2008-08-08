Стало известно число жертв стрельбы в Джексонвилле

Шериф Майк Уильямс сообщил, сколько человек погибли и пострадали в результате стрельбы на соревнованиях по киберспорту в американском Джексонвилле.

Жертвами преступника стали два человека. Пострадали еще 11 человек, из которых двое добрались до больницы самостоятельно, передает РИА «Новости».