Названа причина стрельбы в Джексонвилле

Очевидцы рассказали, из-за чего началась стрельба на соревнованиях по киберспорту в США, приведшая к гибели двух или трех человек.

Очевидец сообщил, что один из игроков из-за проигрыша открыл стрельбу и убил двух или трех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Los Angeles Times.

Местный шериф Майк Уильямс сообщил, что единственный подозреваемый – белый мужчина, личность которого уточняется – «погиб на месте». В результате стрельбы есть раненые и убитые, но точное их число не указывается.