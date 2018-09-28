Нефть подорожала на опасениях из-за санкций против Ирана

Утром в пятницу мировые цены на нефть продолжают рост на фоне сохраняющихся опасений относительно возможного дефицита сырья на рынке после вступления в силу американских санкций против Ирана в ноябре, следует из данные торгов.

По данным на 7.53 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% – до 81,41 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,14% – до 72,22 доллара за баррель.

Росту цен оказывают поддержку ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана в начале ноября.

Участники рынка допускают возможность дальнейшего удорожания нефти; например, два крупных мировых нефтетрейдера, компании Trafigura Group и Mercuria Energy Group Ltd, ожидают, что цены на нефть в конце 2018 – начале 2019 года вернутся к отметке 100 долларов за баррель из-за сокращения экспорта иранского сырья.

Сырьевой аналитик Hyundai Futures Уилл Юнь заявил, «приближается период волатильности», так как рынок находится в ожидании «последующих шагов со стороны США», передает Bloomberg.

Напомним, Иран заявил о реальности перекрытия акватории Персидского залива в случае продолжения попыток ограничить экспорт иранской нефти со стороны Вашингтона.

В ответ США заявили, что Ормузский пролив не «принадлежит всецело» Тегерану, и обвинили Иран в том, что его корабли «угрожают судам на международных водных путях».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, к чему может привести блокировка Ираном Ормузского пролива.