Константинополь представил «обоснования» украинской автокефалии

Константинопольский патриархат опубликовал текст на 29 страницах под названием «Вселенский трон и церковь Украины», в котором «обосновал» право предоставления автокефалии.

Во введении указывается главный аргумент противников автокефалии: Украина является канонической территорией Московского патриархата, а потому церковному праву чужды действия Константинополя. На что Константинопольский патриархат дает свой ответ.

«Необходимо, чтобы Вселенский патриархат напомнил историческую и каноническую правду об отношениях церкви Константинополя и церкви Украины, как это следует из сохранившихся официальных документов, которые, к сожалению, либо по незнанию, либо намеренно скрывают по разным причинам», – приводит РИА «Новости» выдержку из материала.

Константинополь «на основании исследования официальных документов, спасенных или восстановленных учеными, не только греческими, но и русскими» решил, что Киевскую митрополию в каноническую территорию Московского патриархата Вселенская патриархия никогда и не передавала.

Член синодальной библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков рассказал, что Константинополь предоставил право хиротонии киевского митрополита московскому патриарху «по финансовым причинам». Этим фактом, уверен Новиков, Константинопольский патриархат фактически свидетельствует против себя самого.

На утверждения о том, что де-юре передачи от Константинополя канонических прав на церковь Украины никогда не происходило, протоиерей отметил, что Украинской церкви раньше и не существовало, а создана она была лишь в рамках РПЦ: Русской православной церкви передали Киевскую митрополию.

Также Новиков отметил, что документы Константинополя еще надо проверить на лживость и некорректность трактовки. Ранее церковно-научный центр «Православная энциклопедия» решил публиковать все документы о воссоединении Киевской митрополии и РПЦ. На их сайте выложено уже свыше 60 материалов из архива. В Русской церкви считают, что данные документы подтвердят переход Киевской митрополии в Московский патриархат именно с подачи Константинополя.

Ранее стало известно о решении Константинополя создать на Украине новую православную церковь, не выдавая томос ни одной из трех действующих там православных церквей. УПЦ заявила о готовности верующих защищать Киево-Печерскую лавру.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ.