Челябинск начали очищать от мусора

Жители Челябинска публикуют фотографии, которые свидетельствуют о том, что принятые меры по борьбе с мусором оказались эффективными; власти города намерены решить проблему с мусором в течение недели, сообщают СМИ.

Вывозом твердых бытовых отходов занимаются более 90 мусоровозов, часть из которых прибыла из соседних городов. В рамках введенного главой города режима ЧС выделены средства из резервного фонда на ликвидацию несанкционированных свалок, которые возникли из отказа некоторых подрядных организаций выполнять свои договорные обязательства по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на новое место размещения – полигон в Полетаево, сообщает Up74.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев сообщил, что за последние три дня ситуация улучшается.

«Из жилого сектора в воскресенье вывозили порядка 348 тонн, в понедельник 440 тонн, во вторник уже 540. Заменили всех перевозчиков, которые отказались вывозить мусор, сейчас в городе работает 83 мусоровоза. К концу недели планируем вывозить уже тысячу тонн в сутки», – заявил он.

Город, как ожидают власти, избавится от мусора за 7-10 дней. Работа ведется круглосуточно. Многие контейнерные площадки уже сейчас становятся чистыми – горожане присылают в СМИ фотографии работы коммунальщиков и ее результата.

Ранее сообщалось, что полпред президента в УФО Николай Цуканов взял ситуацию с мусором в Челябинске под свой контроль.

Ранее специалисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» назвали Челябинск самым грязным городом-миллионником в стране.

СМИ сообщали, что из Челябинска больше недели не вывозят мусор, который уже не помещается в контейнеры. Чиновники самостоятельно решить проблемы не могли, в городе введен режим повышенной опасности.