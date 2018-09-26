ОНФ назвал Челябинск самым грязным городом-миллионником

По статистике, собранной специалистами проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка», Челябинск стал самым грязным городом-миллионником в стране.

«За ту неделю, что не было вывоза мусора с контейнерных площадок, в региональное отделение ОНФ поступило более тысячи обращений о стихийных свалках во дворах столицы Южного Урала. ОНФ обратился в прокуратуру УрФО с жалобой на бездействие органов Роспотребнадзора, должностных лиц администрации города Челябинска и области», – говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению экспертов, Челябинск находится на пороге возникновения эпидемиологической ситуации, а по количеству «мусорных объектов» регион занимает пятое место. Хотя еще неделю назад был на 14-й позиции.

«Мы в ежедневном режиме проверяем обращения граждан, выезжаем на замусоренные контейнерные площадки. Активисты ОНФ подтвердили 321 стихийную свалку во дворах города. В работе еще порядка двухсот точек. Сообщения от граждан продолжают поступать, к какой цифре мы придем – сказать сложно», – говорит член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Антон Неверов, уточнив. что на контейнерных площадках Челябинска уже не видно баков, поскольку они полностью завалены отходами.

Представители Народного фронта отметили, что в основе сложившейся ситуации лежат необдуманные действия властей.

Ранее прокуратура потребовала возбудить дело против виновников мусорного коллапса в Челябинске.