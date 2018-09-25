Прокуратура потребовала возбудить дело против виновников мусорного коллапса в Челябинске

Прокуратура Челябинской области потребовала возбудить уголовные дела в отношении руководителей ООО «Горэкоцентр+» и МУП «ГорЭкоЦентр», из-за попустительства которых произошел мусорный коллапс в Челябинске.

В ведомстве уточнили, что материалы прокурорской проверки были направлены в следственное управление по Челябинской области, с требованием решить вопрос об уголовном преследовании руководителей ООО «Горэкоцентр+» и МУП «ГорЭкоЦентр» после многочисленных жалоб населения, сообщает «Интерфакс».

В ходе проверки обнаружилось, что с 18 сентября ООО «Горэкоцентр+» в одностороннем порядке прекратил вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок почти во всех районах города. В результате чего в городе зафиксировано 334 несанкционированные свалки во дворах жилых домов. Поводом для отказа вывозить мусор послужило закрытие старой городской свалки: из-за возросших расходов на дорогу компании отказались возить мусор на полигон в Полетаеве.

Помимо этого, директор МУП «ГорЭкоЦентр» ненадлежащим образом исполнял служебные обязанности по сбору и вывозу отходов населения, из-за чего на ликвидацию несанкционированных свалок потребовались дополнительные средства из бюджета в размере 14 млн рублей. Для ликвидации мусора понадобилось дополнительно сто единиц техники.

По данным источника, директор МУП «Горэкоцентр» Игорь Галичин подал заявление об увольнении по собственному желанию.

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