Полпред Цуканов взял ситуацию с мусором в Челябинске под свой контроль

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов держит под контролем ситуацию с вывозом бытового мусора в Челябинске, который был назван специалистами Народного фронта самым грязным городом-миллионником в стране.

На совещании «О социально-экономическом положении Челябинской области» полпред поручил губернатору региона принять исчерпывающие меры для нормализации сложившегося положения в течение трех дней. Также Цуканов поставил задачу прокуратуре и правоохранительным органам разобраться с причинами коллапса, установить и привлечь к ответственности виновных в этом вплоть до возбуждения уголовных дел, сообщается на сайте Уральского федерального округа.

По поручению Цуканова главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев обсудил принимаемые меры с прокурором области Виталием Лопиным, первым заместителем губернатора региона Евгением Рединым, заместителем главы области Сергеем Сушковым и главой Челябинска Евгением Тефтелевым. Морев обратил внимание собеседников на необходимость неукоснительного выполнения поручений полпреда.

Сейчас обеспечивается ежедневный вывоз из Челябинска от 700 до 800 тонн бытовых отходов на Полетаевский полигон и около 200 тонн – на Урефтинский полигон. Полетаевский полигон переведен на круглосуточный режим работы. Перевозками мусора в городе занимаются 84 спецавтомобиля. 15 машин предоставили муниципалитеты Челябинской области.

Администрация Челябинска в рамках введенного в городе режима повышенной опасности выделила главам городских районов 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки мусорных завалов вокруг контейнерных площадок.

Ранее специалисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» назвали Челябинск самым грязным городом-миллионником в стране.

Перед этим СМИ сообщили, что из Челябинска больше недели не вывозят мусор, который уже не помещается в контейнеры. Чиновники самостоятельно решить проблемы не могли, утверждает пресса, в городе был введен режим повышенной опасности.