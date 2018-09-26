Владимирский избирком признал либерал-демократа Сипягина губернатором

Избирком Владимирской области признал повторное голосование по выборам губернатора региона состоявшимися.

Комиссия утвердила итоги выборов, согласно которым избранным на должность губернатора признан кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, передает ТАСС.

«Считать избранным на должность губернатора Владимирской области Сипягина Владимира Владимировича», – заявил председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.

По итогам второго тура выборов главы Владимирской области победу с результатом в 57,03% голосов одержал Владимир Сипягин.

Избирательная комиссия региона приняла решение провести второй тур голосования по выборам губернатора 23 сентября. Во втором туре губернаторских выборов встретились два зарегистрированных кандидата, которые по итогам голосования 9 сентября оказались в лидерах. В первом туре действующий губернатор от «Единой России» Светлана Орлова получила 36,42% избирателей, кандидат от ЛДПР Сипягин – 31,19%.