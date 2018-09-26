РПЦ прокомментировала заявление Порошенко о самой большой православной стране Европы

Председатель информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы протоиерей Владимир Вигилянский ответил на заявления украинского президента Петра Порошенко, который назвал Украину «самой большой православной страной Европы».

«Действительно, православная община на Украине очень большая, и если соотносить количество жителей и количество прихожан, то, возможно, – самая большая на душу населения, намного больше, чем Россия. Но количество храмов и прихожан, конечно, больше в России, которая тоже относится к Европе», – цитирует Вигилянского РИА «Новости».

Он отметил, что число верующих «на душу населения» на Украине может быть больше только благодаря прихожанам канонической Украинской православной церкви. По словам священника, если не считать раскольнические и называющие себя православными самозваные церковные группы в их стране, то УПЦ по числу верующих и приходов все равно далеко опередит всех.

«Очень лестно, что президент так говорит о своей пастве, и надеюсь, что именно православное большинство населения, которое является прихожанами Украинской православной церкви, не позволит восторжествовать раскольничьей церкви, которой собираются сейчас дать автокефалию. И это будет самой большой трагедией для Украины, самой большой. Ничего больше придумать невозможно, как бы наказать эту страну. Вот этим наказанием сейчас занимаются власти Украины», – добавил протоиерей.

Напомним, на встрече с украинской общиной в США Порошенко заявил, что должна существовать только одна церковь – украинская. По его словам, Украина является самой большой православной страной в Европе.

Получение автокефалии украинской церкви может привести к большому расколу в религиозном мире. Русская православная церковь уже резко сократила свое общение с Константинопольским патриархатом и прекратила молиться за патриарха Варфоломея. Также были приостановлены сослужения с иерархами Константинопольского патриархата. РПЦ готовится и к более серьезным мерам.

Синод УПЦ также выступил за высылку из Киева Константинопольских экзархов и прекратил сослужения с их иерархами. Украинские монастыри поддержали данную позицию, выступая «категорически против автокефалии».