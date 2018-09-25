Порошенко вновь стал лидером антирейтинга украинских политиков

Антирейтинг политиков Украины вновь возглавил действующий президент Украины Петр Порошенко: за него ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 50% избирателей.

До четверти опрошенных не стали бы голосовать за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, бывшего премьер-министра Украины и представителя партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, экс-министра иностранных дел и премьера Арсения Яценюка, главу «Оппозиционного блока» Юрия Бойко. Почти каждый шестой не выбрал бы лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича и председателя партии «Свобода» Олега Тягнибока.

Однако за последний месяц увеличилось число тех, кто верит в победу Тимошенко (18% опрошенных) и Порошенко (14%). Жителей Украины, которые верят в победу других политиков, менее 4%. Около половины затруднились ответить, приводит данные соцопроса «Рейтинг».

При этом две трети участвующих в опросе не верят в честные выборы, которые состоятся весной 2019 года. И лишь 16% придерживаются противоположного мнения.

64% считают, что на Украине требуются радикальные изменения, 19% считают, что необходимо вернуться в прошлое, а 12% населения устраивает текущее положение страны. Процент тех, кто требует изменений, за последние несколько месяцев немного снизился. Зато вырос процент тех, кто желает возвращения в прошлое.

Основным требованием респондентов к будущему президенту является прекращение военных действий на востоке Украины. Это требование поддерживают 66% украинцев. Почти половина опрошенных ждут борьбы с коррупцией, 34% – повышения социальных стандартов, 33% – возрождения промышленности, а 24% – улучшения качества медицины.

В опросе приняли участие 2 тыс. 500 жителей Украины старше 18 лет с 10 по 18 сентября. Выборка является репрезентативной по возрасту, полу, регионам и типам поселения. Погрешность – не более 2%.

Недавно были озвучены лидеры рейтинга кандидатов в президенты Украины. Опросы населения показали снижение рейтинга Порошенко.

Также действующего президента и его политику не поддерживают некоторые депутаты Верховной рады: недавно во время выступления Порошенко депутаты «Оппозиционного блока» покинули зал. Они отметили, что за красивыми речами стоит нищая и разворованная Украина, которую власть продолжает уничтожать.