Опрос выявил новый антирекорд Порошенко

Только 5% украинцев выразили готовность проголосовать за переизбрание Петра Порошенко на пост президента страны, об этом свидетельствуют масштабный телефонный опрос, проведенный телеканалом NewsOne.

В эфире украинского телеканала зрителям задали вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Порошенко переизбрали на второй срок?» На него ответили 35 тыс. 844 человек. Причем 95% потенциальных избирателей проголосовали за вариант «нет» и лишь 5% захотели, чтобы действующий президент Украины продолжил работу на этом посту.

Напомним, согласно последнему социологическому опросу, за Порошенко были бы готовы проголосовать 7,1% украинцев. Он находится на третьей строчке рейтинга популярности украинских политиков, уступая лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и бывшему министру обороны страны Анатолию Гриценко.