Депутаты покинули зал Рады во время выступления Порошенко

Во время выступления президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде с ежегодным посланием зал заседаний парламента покинули депутаты от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, Вадим Новинский, Дмитрий Шпенов и Нестор Шуфрич.

Депутаты ушли из зала после слов президента, которые, по их мнению, раскалывают общество вопросами веры и языка, сообщается на сайте «Оппозиционного блока».

«Мы покинули зал заседаний во время выступления президента в знак протеста. Президент говорил красиво, но он говорил про какую-то другую страну, а не про нищую разворованную Украину, которую власть продолжает уничтожать», – заявил Вилкул.

Он отметил, что избирательная кампания в стране с подачи властей Украины начинается с вопросов раскола, в том числе в религии и языке.

«И это вообще не то, о чем говорят и как живут, а вернее выживают люди. А говорить сегодня надо о реальном повышении пенсий и зарплат. Говорить сегодня надо о снижении коммунальных тарифов. Говорить сегодня надо, когда в стране будет мир, а не рассказывать очередные предвыборные сказки, – прокомментировал Вилкул.

Отметим, что, согласно опросам, лидерами рейтинга кандидатов на пост президента страны являются лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко.