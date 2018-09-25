КПРФ и ЛДПР оценили сообщения СМИ о «наказании» за выборы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый замглавы фракции коммунистов в Госдуме Николай Коломейцев, а также вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировали сообщения СМИ о том, что Кремль якобы хочет «наказать» партии за высокие результаты на региональных выборах.

Зюганов заявил, что ссориться с КПРФ, «крупнейшей партией», могут «только провокаторы», передает РИА «Новости».

Коломейцев заявил, что после прошедших выборов власти должны не бороться с партиями, а анализировать допущенные ошибки в условиях новой реальности.

В свою очередь представитель ЛДПР Игорь Лебедев усомнился в том, что партию, которую поддерживают «70% жителей Хабаровского края», можно наказать.

Он добавил, что в политике и вообще в демократической стране наказание как таковое в сложившейся ситуации неприемлемо, «это не совсем ложится в логику здравого смысла».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что КПРФ и ЛДПР могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, а также не согласовывать им регионы под выборы из-за результатов партий на прошедших выборах в регионах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация абсолютно безосновательна.

Источник, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, заявил, что информация о «наказании» партий за результаты выборов является «фейком».

По итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области победу одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов, опередив Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2009 года.

Второй тур выборов в Хакасии пройдет 7 октября. Здесь на пост главы региона претендуют кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «губернаторская встряска» помогла политической системе.