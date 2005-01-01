Как «губернаторская встряска» помогла политической системе

На губернаторских выборах федеральный центр продемонстрировал то, что называется «политическим айкидо». Протестная энергия избирателей нашла свое применение в ходе выборов, так и не став горючим материалом для уличных провокаторов. А региональные власти пережили серьезную встряску, что пойдет им явно на пользу. Стало быть, важные для страны стратегические задачи по итогам выборов выполнены.

В результатах второго тура выборов глав Владимирской области и Хабаровского края присутствует элемент неожиданности, отметил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что во Владимирской области с результатом в 57% победу одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он потеснил единоросса Светлану Орлову, действующего главу региона. В Хабаровском крае, также по итогам второго тура и также кандидат от ЛДПР Сергей Фургал с результатом почти в 70% победил единоросса Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2009 года.

«Выборы есть выборы, и когда президент говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных и справедливых выборов, вот как раз это – то, что он имеет в виду», – подчеркнул Песков. Главное – что выборы состоялись в спокойной, конкурентной атмосфере, указал представитель Кремля. Он напомнил: по данным ЦИК, каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на окончательные итоги голосования, не зафиксировано.

Партийная принадлежность кандидатов, выигравших губернаторские выборы, не мешает конструктивным рабочим отношениям с центром, добавил Песков. От победивших на выборах представителей системной оппозиции в правящей партии ожидают конструктива в общении и с Москвой, и с местными законодателями. Единороссы, которые сохраняют большинство в заксобраниях Владимирской области и Хабаровского края, готовы сотрудничать с новыми губернаторами, если это сотрудничество будет на благо жителям – это в понедельник пообещал «Интерфаксу» глава генсовета ЕР Андрей Турчак. Теперь ответный ход – за новоизбранными руководителями.

«С точки зрения государства ценнее не продвижение партийных брендов, а качество управления», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Напомним: кроме двух уже упомянутых ставленников ЛДПР, губернаторами стали еще два оппозиционера. Это Александр Бурков, год руководивший Омской областью в ранге врио и победивший в первом туре – представитель «Справедливой России», который, правда, шел как самовыдвиженец. А также коммунист Андрей Клычков, победивший также в первом туре в Орловской области.

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«Избиратели кого хотели – того и выбрали, – указывает Мартынов. – Теперь вновь избранные губернаторы должны проявить свои способности. Если не справятся, будут уволены и будут назначены новые выборы. Справятся – значит, встроятся в общую систему управления государством».

Мартынов полагает: сейчас неважно, кто от какой партии баллотировался, главное, что собой представляет тот или иной управленец. «Это новый стиль управления государством», – подчеркивает собеседник.

Впрочем, заметим – партийный фактор также не следует сбрасывать со счетов. Ведь в единый день голосовали не только за персоналии – новых губернаторов, шли выборы и в заксобрания. А там выбирать надо было из партийных списков. И 60% депутатских мандатов по всей стране – у «Единой России». Показательно, что ЕР удержит лидерство во всех 16 местных заксобраниях, которые переизбирались 9 сентября. Председателями по итогам там будут единороссы.

«Неплохие результаты были и по законодательным собраниям, включая непростые регионы вроде Ульяновской и Иркутской областей, – заявила газете ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. – Также был нормальный результат в парламенте Хакасии. Потому, несмотря на алармистские заявления отдельных личностей, результаты выборов – неплохие». Нетрудно также заметить, что «Единая Россия» сохранила лидерство не только в региональных парламентах, но и в губернаторском корпусе. Причем победы на губернаторских – в первых же турах – были одержаны и в сложных регионах, например в Новосибирской и Кемеровской областях.

За счет чего единороссы сумели выиграть на конкурентных выборах, которые, как уже не раз отмечалось, были серьезным испытанием, учитывая и пенсионные изменения, и нарастающие сложности в отдельно взятых провинциях? Эта победа во многом стала плодом обновления и омоложения партийных кадров, считают политологи.

«Значительное число победителей на выборах прошли или проходят подготовку по программе развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС, – отмечает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. – Мы увидели, что победители – это люди более молодого возраста, которые готовы учиться, которые менялись в ходе кампании».

В целом лейтмотивом прошедших региональных выборов был запрос на обновление. «Избиратель поверил в выборы, пришел и сделал выбор в пользу нового человека. Население проголосовало за более эффективный курс», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД Александр Брод, член СПЧ, сопредседатель ассоциации наблюдателей «Гражданский контроль». Так он прокомментировал итоги второго тура во Владимирской области, за ходом которого следили волонтеры «Гражданского контроля». По сравнению с первым туром увеличилась явка, что говорит о высокой заинтересованности граждан в обновлении курса региональной власти, констатирует Брод.

Политолог Глеб Кузнецов, в свою очередь, отмечает:

«У губернаторов, у которых что-то не получилось, есть проблемы с обучаемостью. Они немножко консервативны, а общество на каждом новом этапе ставит перед политиками новые вызовы. И на сегодняшний день главное качество управленца – это способность учиться».

Подтверждение полномочий молодых управленцев из когорты врио, подтверждение доверия уже действующим губернаторам, или же протестная смена первых лиц – все эти процессы проходили по спортивному принципу fair play, честной игры, полагает он.

«Система отработала как надо. Ни у кого нет сомнений в том, что выборы в нашей стране проходят честно и их выигрывает тот, кто набрал большинство голосов. Это самое главное. Система показала свою гибкость, чистоту и работоспособность», – констатирует Кузнецов. С другой стороны, протестное голосование граждан вылилось именно в голосование, а не в «жесткую игру» – как бы ни хотелось обратного представителям несистемных сил.

«Настоящей угрозой системе является уличный протест, связанный с беспорядками и экстремизмом. Несмотря на всю сложность, связанную с изменением пенсионного законодательства, ничего такого не происходит. Люди идут на выборы, и если им нравится происходящее – голосуют за «Единую Россию», а если не нравится – за КПРФ и ЛДПР. В целом система демонстрирует стабильность и надежность», – отмечает Кузнецов.

К схожему выводу пришел и политолог Алексей Мартынов. «Властям удалось, с одной стороны, сохранить чистоту процедуры выборов, а с другой – не допустить массового уличного протеста, второй Болотной, как этого хотелось многим доморощенным гапонам», – указывает он.

«Были опасения, что под давлением популистов люди наденут на головы кастрюли и начнут скакать, как в соседней стране, и этим воспользуются зарубежные спонсоры, – отмечает Мартынов. –

Но властям удалось направить протест с улиц на избирательные участки в единый день голосования. Это своего рода айкидо, когда вы, используя энергию противника, выбираете единственное точное движение, причем не причиняя вреда ни себе, ни оппоненту».

Хотя алармистски настроенные эксперты обещали всплеск протестной активности, общество предпочло конструктивный диалог с политиками, в том числе по непростой пенсионной теме. Кроме того, внимание жителей многих регионов отвлечено тем, какую программу действий объявит после выборов местная власть.

Если система продемонстрировала приверженность честной игре, то это не только плюс в пользу доверия региональным избиркомам и местным властям. Да, в нескольких регионах единороссы проиграли, но это косвенно лишь укрепляет доверие жителей российской глубинки к федеральному центру, считают эксперты. Ведь демонстративная чистота на сентябрьских выборах заново повышает значение мартовской победы Владимира Путина на выборах президента, отмечает Анна Федорова. Теперь еще очевидней, что и тогда, и теперь голосование обошлось без подтасовок.

Оценивая итоги вторых туров в регионах, эксперт резюмирует: «Принципиально важный момент заключается в том, что на вторых турах явка была выше, чем на первых. Люди стали больше доверять избирательной системе, больше ходить на участки, и это следствие курса власти на чистоту и прозрачность выборов».