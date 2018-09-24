В Кремле рассказали об элементах неожиданности во втором туре выборов в регионах

В результатах второго тура выборов глав Владимирской области и Хабаровского края присутствует элемент неожиданности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Но опять же, это будет поводом для анализа и с тем, чтобы потом уже скорректировать работы», – приводит его слова РИА «Новости».

«Выборы есть выборы, и когда президент говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных и справедливых выборов, вот как раз это – то, что он имеет в виду», – добавил Песков.

По словам представителя Кремля, главное – что выборы состоялись в спокойной, конкурентной атмосфере. Он отметил, что, по информации Центральной избирательной комиссии, каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на окончательные итоги голосования, не зафиксировано. «Можно сейчас с большой долей уверенности предполагать, что выборы, действительно, прошли честно, открыто, справедливо и конкурентно. Это то, что приветствуется в Кремле», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков сообщил, что в Кремле проанализируют итоги выборов глав регионов, где состоялись вторые туры голосования, и сделают выводы. Он подчеркнул, что Москва находится в тесной координации с субъектами Федерации и получает по разным каналам информацию о событиях в российских регионах.

Пресс-секретарь президента сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет встреч с лидерами думских фракций, а также двумя новыми губернаторами. Вместе с тем, это не означает, что их не будет, заверил Песков.

По словам представителя Кремля, партийная принадлежность выигравших губернаторские выборы в Хабаровском крае и Владимирской области кандидатов от оппозиции не мешает конструктивным рабочим отношениям.

«С ними общается и президент, иного быть не может, потому что партийная принадлежность в данном случае вряд ли будет играть роль», – сказал Песков. По его словам, губернатор должен работать и выполнять свои предвыборные обещания, принимать активное участие в жизни региона, в реализации общей стратегии, которую определил президент России.

Напомним, по итогам второго тура выборов главы Владимирской области победу с результатом в 57,03% голосов одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, потеснив Светлану Орлову, действующую главу региона, выдвинутую партией «Единая Россия». В Хабаровском крае, также по итогам второго тура выборов, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов, опередив Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2009 года.