Филягин подал документы для участия во втором туре выборов в Хакасии

Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин подал заявление на участие во втором туре выборов главы Хакасии, сообщил председатель местного избиркома Александр Чуманин.

В 11.30 (7.30 мск) началось заседание избиркома, передает ТАСС.

В пресс-центре отделения КПРФ в регионе подтвердили, что кандидат от их партии Валентин Коновалов также будет участвовать во втором туре выборов, передает «Интерфакс».

Избирком сообщил, что второй тур выборов главы Хакасии назначен на 7 октября.

Во втором туре Коновалов должен был соперничать с кандидатом от «Единой России» Виктором Зиминым, но тот снял свою кандидатуру. Вместо Зимина во второй тур прошел Филягин.