Глава Хакасии снялся с выборов губернатора

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21 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 21:43  |  vz.ru
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Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
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Должен ли был Асад извиниться перед Путиным

Владимир Путин и Башар Асад за последние три года встречались пять разФото: Kremlin Pool/Zuma/ТАСС
Соболезнования по поводу гибели российского Ил-20 немедленно выразили даже западные страны, а вот президент Сирии с этим явно не торопился. Стоит ли упрекать в этом Башара Асада, нужно ли требовать от него еще и извинений – и есть ли тайный смысл в ответной реакции Москвы? Подробности...
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Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

Ожидается, что «Кронштадт» не повторит печальную судьбу своего предшественника – «Санкт-Петербурга»Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге торжественно спущена на воду подлодка «Кронштадт» – вторая в новом проекте «Лада». Однако первая лодка этой серии, «Санкт-Петербург», страдает целой массой недостатков и вот уже полтора десятилетия является огромной головной болью ВМФ России. Зачем же корабелы продолжают строительство кораблей столь неудачного, казалось бы, проекта? Подробности...
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Как скажется смерть президента Вьетнама на отношениях с Россией

Чан Дай Куанг прилагал все усилия для еще большего сближения с РоссиейФото: imago stock&people/Global Look Press
Во Вьетнаме на 62-м году жизни от редкого вирусного заболевания скончался президент страны Чан Дай Куанг. Он всю жизнь проработал «чекистом», пост главы государства занимал лишь два года, однако внес большой вклад в укрепление вьетнамско-российских отношений. Могут ли смертью Куанга воспользоваться те, кто хотел бы раскола между Ханоем и Москвой? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Мифы и реальное значение Куликовской битвы

Егор Холмогоров, Публицист
Нелюбовь к Дмитрию Донскому является иррациональной чертой многих историков. Создателя Московского великодержавия пытаются извалять в грязи, объявляя то «деспотом», то «трусом», то недальновидным политиком. Подробности...

США граничат с Мексикой, а Россия – с Богом

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Европейцы, научившиеся жить друг с другом, не нарушают границы собственных загончиков, поскольку отчетливо их осознают. Но русский человек безмерен – ему нужно все. Потому он никак не может принять какую-либо границу. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Меркель больше не канцлер всех немцев

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Единственный политик из всех немецких – глава политического сыска Ганс-Георг Маасен – посмел публично усомниться в правдивости мадам Меркель. И понеслось. Если вы думаете про поздний брежневизм, то я про ранний сталинизм. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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      Обсуждение: 28 комментариев
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Глава Хакасии снялся с выборов губернатора

             21 сентября 2018, 19:40
          Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
          Текст: Алексей Ласнов

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          Врио главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с губернаторских выборов.

          «Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья», – зачитал текст заявления глава избирательной комиссии Республики Хакасия Александр Чуманин, передает ТАСС.

          В Центризбиркоме сообщили, что во втором туре выборов главы Хакасии должен принять участие Коновалов и справоросс Андрей Филягин.

          Также в ЦИК отметили, что после снятия Зимина второй тур выборов должен пройти через две недели после подачи им заявления об отказе.

          Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин должен принять участие во втором туре выборов вместо Зимина.

          «Следующий за вторым кандидат», – ответил Булаев на вопрос, кто будет участвовать во втором туре вместе с Коноваловым.

          Предполагалось, что во втором туре будут участвовать Зимин и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

          В первом туре Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался кандидат от «Справедливой России» Филягин с 11,23% голосов.

          Ранее Зимин назвал поражение в первом туре губернаторских выборов 9 сентября «ледяным душем для власти», при этом он отказался уходить в отставку.


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