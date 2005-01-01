Глава Хакасии снялся с выборов губернатора

Врио главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с губернаторских выборов.

«Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья», – зачитал текст заявления глава избирательной комиссии Республики Хакасия Александр Чуманин, передает ТАСС.

В Центризбиркоме сообщили, что во втором туре выборов главы Хакасии должен принять участие Коновалов и справоросс Андрей Филягин.

Также в ЦИК отметили, что после снятия Зимина второй тур выборов должен пройти через две недели после подачи им заявления об отказе.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин должен принять участие во втором туре выборов вместо Зимина.

«Следующий за вторым кандидат», – ответил Булаев на вопрос, кто будет участвовать во втором туре вместе с Коноваловым.

Предполагалось, что во втором туре будут участвовать Зимин и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

В первом туре Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался кандидат от «Справедливой России» Филягин с 11,23% голосов.

Ранее Зимин назвал поражение в первом туре губернаторских выборов 9 сентября «ледяным душем для власти», при этом он отказался уходить в отставку.