Губернатор Хакасии эмоционально отреагировал на поражение в первом туре выборов

Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин назвал поражение в первом туре губернаторских выборов 9 сентября «ледяным душем для власти», при этом он отказался уходить в отставку.

«Это ледяной душ для власти. Я не буду искать сегодня внешние причины, это неправильно, я ответственен за республику: и за благосостояние, и за безопасность, и принимаю все эти вызовы лично на себя», – цитирует РИА «Новости» Зимина.

Отметим, что Зимин, возглавляющий Хакасию с 2009 года, отказался уходить в отставку, заявив, что хочет довести планы до логического конца:

«Я очень хочу довести до логического конца все, что мы наметили. И сегодня республика, стоит не на стагнации... Тогда я буду не политиком, если я скажу: «Да, я сдаюсь». Кому сдаться-то? Покажите», – спросил губернатор, отвечая на вопрос одного из журналистов, не думал ли он об отставке после результатов выборов 9 сентября.

Второй тур выборов губернатора пройдет во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае 23 сентября.

Зимин выдвигался от «Единой России», и набрал 32,42% голосов, уступив набравшему 44,81% кандидату от КПРФ Валентину Коновалову.

На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать минимум 50% + 1 голос.