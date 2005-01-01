Песков прокомментировал сообщения о «наказании» КПРФ и ЛДПР

Информация СМИ о планах Кремля «наказать» КПРФ и ЛДПР за их результаты на региональных выборах абсолютно безосновательна, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков в ответ на соответствующий вопрос заявил, что информация СМИ о «наказании» КПРФ и ЛДПР за результаты на региональных выборах «не имеет под собой оснований абсолютно», передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы государства сказал также, что новым главам регионов предстоит сдать серьезный экзамен перед избирателями, «оправдать надежды», а электорат должен почувствовать ответственность за сделанный им выбор.

Он подчеркнул, что предстоит еще много работы, вся она будет проходить в тесной координации с федеральным центром.

Песков отметил, что нельзя подходить к руководителю того или иного региона с точки зрения характера губернатора, добавив, что у каждого из них «есть определенный круг обязанностей, полномочий из сфер жизни людей, экономики региона, за которые они отвечают».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что КПРФ и ЛДПР могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, а также не согласовывать им регионы под выборы из-за результатов партий на прошедших выборах в регионах.

Напомним, в понедельник стало известно о договоренности председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского о создании коалиционного правительства двух партий в трех регионах, где недавно прошли выборы губернаторов.

По итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области победу одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов, опередив Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2009 года.

Второй тур выборов в Хакасии пройдет 7 октября. Здесь на пост главы региона претендуют кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «губернаторская встряска» помогла политической системе.