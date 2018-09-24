Зюганов и Жириновский договорились создать коалиционное правительство КПРФ и ЛДПР в трех регионах

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о договоренности с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским о создании коалиционного правительства двух партий в трех регионах, где недавно прошли выборы губернаторов.

«Теперь будем формировать коалиционное правительство и в Хабаровске, и во Владимире, и в Хакасии. Провели консультации с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и договорились», – приводит слова Зюганова «Интерфакс».

Зюганов отметил, что либерал-демократы и коммунисты поддерживали друг друга в ходе избирательных кампаний в указанных регионах.

Владимир Жириновский подтвердил наличие договоренности с руководством КПРФ о формировании коалиционных правительств в регионах, где руководят представители их партий. «Везде будет губернатор, который победил, а замы – от других парламентских партий», – передает ТАСС слова Жириновского.

Лидер ЛДПР перечислил шесть регионов, где «может быть многопартийная демократия». «Это Смоленск, Владимир, Хабаровск, Орел, Иркутск и Абакан (Хакасия)», – сказал Жириновский.

«Мы с Владимиром Вольфовичем [Жириновским] переговорили перед началом второго тура выборной кампании, договорились максимально консолидировать свои силы вокруг реальных программ», – сообщил Зюганов.

Напомним, по итогам второго тура выборов главы Владимирской области победу с результатом в 57,03% голосов одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В Хабаровском крае, также по итогам второго тура выборов, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов, опередив Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2009 года.

Второй тур выборов в Хакасии пройдет 7 октября. На пост главы региона претендуют кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов. Руководитель республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.