Пресс-служба Зимина пояснила его заявление

Начальник управления пресс- службы и информации главы Хакасии Виктора Зимина Елена Пересторонина заявила, что он не подавал заявления об отставке с поста руководителя региона.

«Ни о какой отставке речи не идет. Виктор Михайлович – действующий глава региона», – приводит слова руководителя пресс-службы Зимина ТАСС.

Елена Пересторонина уточнила, что «заявление об отставке не будет написано, а в обращении Зимин и он остается действующим главой региона». Видеобращение к жителям, где Зимин заявил об уходе, подразумевало лишь нежелание участвовать во втором туре выборов.

Напомним, ранее на официальном портале правительства республики появилось обращение, в котором Зимин заявил: Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики».

Незадолго до этого заявления Зимина сообщалось о назначении выборов главы Хакасии на 7 октября. Между тем еще накануне стало известно, что Зимин, кандидат от «Единой России», снялся с выборов губернатора по состоянию здоровья.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии прошел в единый день голосования – 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов в главы республики не набрал 50% голосов. Во второй тур выборов вышли депутат горсовета Абакана Коновалов (КПРФ), набравший 44,81% голосов, а также действующий глава республики Зимин («Единая Россия») с 32,42% голосов.