Глава Хакасии Зимин объявил об отставке

Глава Хакасии Виктор Зимин объявил об уходе в отставку, чтобы не допустить «раскола» в регионе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Зимин заявил, что принял решение уйти в отставку, «чтобы не допустить раскола в Хакасии», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «никакие политические амбиции не должны вредить народу республики».

Отметим, что незадолго до объявления Зиминым об отставке сообщалось о назначении выборов главы Хакасии на 7 октября.

В пятницу стало известно, что Зимин, кандидат от «Единой России», снялся с выборов губернатора по состоянию здоровья.

В субботу кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин подал заявление на участие во втором туре выборов.