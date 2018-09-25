Информацию о «наказании» КПРФ и ЛДПР за выборы назвали провокационным фейком

Распространенная СМИ информация о том, что КПРФ и ЛДПР будут «наказаны» за результаты губернаторских выборов, является фейком и носит провокационный характер, заявил источник, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента.

Источник подчеркнул, что согласен с оценками лидера КПРФ Геннадия Зюганова: подобные «фейки» могут распространять «только провокаторы», передает «Интерфакс».

Так как кандидаты от КПРФ и ЛДПР относятся к системной оппозиции, они строго придерживались всех правил ведения предвыборных кампаний, «системно играли по правилам» и «помогли выпустить пар».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что КПРФ и ЛДПР могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, а также не согласовывать им регионы под выборы из-за результатов партий на прошедших выборах в регионах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация абсолютно безосновательна.

По итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области победу одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов, опередив Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2009 года.

Второй тур выборов в Хакасии пройдет 7 октября. Здесь на пост главы региона претендуют кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «губернаторская встряска» помогла политической системе.