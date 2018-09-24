Озвучены итоги беседы Трампа и решившего уволиться куратора «российского дела»

Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенштейн не был уволен, сообщили в Белом доме.

«По просьбе первого замгенпрокурора Рода Розенштейна он подробно переговорил с президентом Дональдом Трампом и обсудил недавние сообщения в новостях. Поскольку президент находится на Генеральной ассамблее ООН, и его расписание плотное, они встретятся в четверг, когда президент вернется в Вашингтон», – говорится в заявлении пресс-секретаря президента Сары Сандерс, передает РИА «Новости».

Вместе с тем CNN сообщает, что отставка первого заместителя министра юстиции и генерального прокурора США состоится после промежуточных выборов в начале ноября, передает ТАСС.

Ранее в понедельник сообщалось, что Розенштейн, курирующий расследование «российского дела», попросил у главы аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли о своем освобождении от занимаемой должности.

В сентябре Трамп потребовал от газеты The New York Times раскрыть данные о сотруднике американской администрации высокого ранга, который заявил о «движении сопротивления» в Белом доме. Журналисты писали, что этим сотрудником был Розенштейн, который предлагал коллегам скрытно записать слова Трампа и затем отстранить президента от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о недееспособности президента.