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Олимпийский огонь передали организаторам Игр в Париже
В Греции прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр в Париже
В Афинах состоялась торжественная церемония передачи олимпийского огня организаторам Олимпиады во Франции, она прошла на стадионе «Панатинаикос».
На мероприятии присутствовал глава Национального олимпийского комитета Греции, президент Европейских олимпийских комитетов и член МОК Спирос Капралос, передает ТАСС.
Также там был глава оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге и другие официальные лица. В конце церемонии Капралос передал факел с олимпийским огнем Эстанге.
Напомним, 33-е летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.