Один из инициаторов расследования «российского вмешательства» подал в отставку

Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенштейн, курирующий расследование «российского дела», попросил у главы аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли об освобождении от занимаемой должности.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники американского портала.

Согласно данным телеканала NBC, Розенштейна вызвали в Белый дом. В СМИ сообщают, что в течение дня будет официально объявлено об увольнении первого замминистра.

Напомним, что летом конгрессмены раскритиковали Розенштейна из-за его отказа предоставить документы по расследованию «российского вмешательства». Группа из 11 консерваторов внесла в Конгресс предложение о вынесении импичмента заместителю министра.