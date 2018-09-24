Газпром вылетел из лидеров рейтинга S&P Global Platts

Компания «Газпром» переместилась с первой на 17-ю строчку рейтинга 250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts, уступив лидерство американской ExxonMobil.

На втором месте в списке – «Лукойл», на третьем – американская Phillips 66, передает ТАСС.

В прошлом году Газпром занимал первую строчку рейтинга S&P Global Platts, а годом ранее его возглавляла ExxonMobil.

В пятерку лидеров в этом году также вошли немецкая E.ON SE и китайская China Shenhua Energy Co Ltd. В числе 10-ти лучших энергетических компаний мира оказались также американская Valero Energy, французская Total и индийская Reliance Industries Ltd.

«Транснефть» опустилась с 14-й на 30-ю позицию. «Сургутнефтегаз» занял 35-ю строчку рейтинга, Роснефть – 36-ю, опустившись с 22-го места в 2017 году.

Рейтинг крупнейших энергетических компаний мира S&P Global Platts впервые вышел в 2002 году. Составители рейтинга учитывают стоимость активов компаний, выручку, прибыль, а также рентабельность инвестированного капитала.

Напомним, «Новатэк» впервые в истории обогнал Газпром по рыночной капитализации. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему государственный гигант проиграл частной компании.