Движение «Голос» выдало за «нарушения» во Владимирской области старые сообщения

На сайте общественного движения за права избирателей «Голос» обнаружены дубликаты старых сообщений о нарушениях на выборах, большинство из которых касаются Владимирской области.

Во время второго тура выборов губернаторов Хабаровского края и Владимирской области начали появляться десятки сообщений-дубликатов. Так, на сайте «Голоса» появилось сообщение, что на участке УИК №742 в городе Коврове Владимирской области было взято 100 бюллетеней для голосования, хотя по списку на дому всего 61 человек. Однако такая информация была опубликована еще 19 марта в этой же УИК, сообщает Ruposters.

Это не единственная жалоба неизвестного наблюдателя из Коврова, где якобы также было выявлено нарушение, выразившееся в том, что выездная группа ИК вернулась с неподписанными заявлениями, после чего члены комиссии поставили свои подписи. Такая жалоба была подана еще 18 марта 2018 года.

Дубликаты жалоб нашлись и по другим адресам – так, в Кольчугино преподавателей общеобразовательной школы-интерната 23 сентября якобы просили «отзвониться» после голосования и сказать, за кого они отдали свой голос. Такая жалоба была размещена на сайте «Голоса» 23 марта 2018 года.

Были попытки выдать за новые «нарушения» еще более старые жалобы – так, оригиналы сообщений о нарушениях брались неизвестными составителями с выборов 8 сентября 2013 года. Причем некоторые из «нарушений» просто скопированы, в том числе жалоба на одного из руководителей ФКУ МСЭ по региону, который обязывал собирать информацию о явке. Эта жалоба размещена 15 марта 2018 года.

Дубликаты обнаружились и в Хабаровском крае – там, например, в Комсомольске-на-Амуре избиратель пожаловался, что кто-то внес за него паспортные данные и подпись в строку, но комиссия отказалась выдавать новый бюллетень. Такая ситуация была описана полгода назад на этом же участке.

Ранее сообщалось о фейковом видео с «подвозом избирателей» к одному из участков во Владимирской области – эта запись оказалась старой и из другого города.

Выборы во Владимирской области завершились. Во втором туре выборов на пост главы региона претендуют действующий губернатор Светлана Орлова и депутат заксобрания области от ЛДПР Владимир Сипягин.