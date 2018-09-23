Явка во втором туре выборов в Хабаровском крае на 15.00 превысила 34,7%

Явка на проходящем в воскресенье, 23 сентября, втором туре выборов губернатора Хабаровского края по состоянию на 15.00 по местному времени (8.00 мск) составила 34,78%, свидетельствуют данные регионального избиркома.

На выборах главы региона в единый день голосования 9 сентября явка на это время составляла 16,43%, передает ТАСС.

По состоянию на 10.00 по местному времени (3.00 мск) в воскресенье явка составляла 7,13%.

В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора Хабаровского края. Его проведение стало необходимым, поскольку в единый день голосования ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда получил 35,81% голосов избирателей, а действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт – 35,62%.

В регионе работают свыше 780 избирательных участков. Голосование проходит с 8.00 до 20.00 по местному времени (с 1.00 до 13.00 мск).

В избирательном штабе кандидата в губернаторы Хабаровского края от «Единой России», действующего главы региона Вячеслава Шпорта сообщили, что направили в избирательную комиссию и правоохранительные органы 14 жалоб на нарушения в ходе голосования.

Тем временем избирательные участки Владимирской области начали работу в день проведения второго тура голосования на выборах губернатора. На пост главы региона претендуют действующий губернатор Светлана Орлова и депутат заксобрания области от ЛДПР Владимир Сипягин.

Второй тур губернаторских выборов во Владимирской области был назначен после того, как по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность губернатора не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за Орлову, выдвинутую «Единой Россией» (36,42%), и Сипягина (31,19%). Явка избирателей в первом туре составила 32,96%.

В избирательной комиссии региона сообщили, что к проведению второго тура готовы все 985 избирательных участков. Всего в списки для голосования внесено более 1,13 млн избирателей.