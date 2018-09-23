Штаб Шпорта подал 14 жалоб на нарушения в ходе выборов главы Хабаровского края

В избирательном штабе кандидата в губернаторы Хабаровского края от «Единой России», действующего главы региона Вячеслава Шпорта сообщили, что направили в избирательную комиссию и правоохранительные органы 14 жалоб на нарушения в ходе голосования.

В штабе кандидата от «Единой России» сообщили, что, помимо 14 уже поданных жалоб, еще пять жалоб находятся в процессе подготовки, передает ТАСС.

«Это жалобы в избирательные комиссии и в правоохранительные органы на нарушения в ходе голосования, в том числе допущенные (кандидатом от ЛДПР) Фургалом и его сторонниками», – рассказал представитель штаба Шпорта.

Ранее рабочая группа избирательной комиссии Хабаровского края, на которой были рассмотрены жалобы о нарушениях в день тишины, рекомендовала избиркому вынести предупреждение кандидату в губернаторы Хабаровского края Сергею Фургалу.