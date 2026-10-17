Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Путин поручил разработать тарифы на каршеринг для многодетных семей
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении сбалансированных тарифов на услуги каршеринга для многодетных семей.
Президент Владимир Путин поручил кабмину проработать установление сбалансированных тарифов на каршеринг для многодетных семей. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте президента России.
Правительству предстоит рассмотреть возможность повышения доступности каршеринга для многодетных. В частности, речь идет об увеличении в автопарках компаний числа машин, подходящих для поездок таких семей, и установлении сбалансированных тарифов.
Поручение будет выполняться совместно с комиссией Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» и Народным фронтом. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава государства также поручил включить поддержку участников СВО в национальные проекты.
Ранее Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных. До этого президент дал поручение разработать для них льготные тарифы на такси.