Рабочая группа избиркома рассмотрела жалобу на Фургала за незаконную агитацию

Рабочая группа избирательной комиссии Хабаровского края, на которой были рассмотрены жалобы о нарушениях в день тишины, рекомендовала избиркому вынести предупреждение кандидату в губернаторы Хабаровского края Сергею Фургалу за размещение в соцсети Instagram агитационного ролика.

Решение избиркомом должно быть вынесено в течение дня, сообщил секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков по итогам заседания рабочей группы, передает ТАСС.

Он уточнил, что жалоба была подана по факту размещения на странице Instagram, принадлежащей Сергею Ивановичу Фургалу, видеоролика агитационного характера, который не предоставлялся в избирательную комиссию Хабаровского края заблаговременно.

Секретарь регионального избиркома подчеркнул, что ролик носит незаконный характер, не должен демонстрироваться в день голосования, в день тишины.

«Комиссией края будет рекомендовано вынести кандидату предупреждение либо рассмотреть вопросы о возбуждении административного дела», – сообщил Машков.

Рабочая группа также признала незаконным распространение печатного агитационного материала с фото и интервью кандидата от ЛДПР, который распространяли в день тишины.

«Распространение такого материала в день голосования не допускается, запрещено законом», – сказал Машков, уточнив, что печатный материал похож на журнал BOSS, на обложке – фото Фургала.

«Установлено, что данный материал не является средством массовой информации, не имеет регистрации и выходных данных, которые помогут идентифицировать его как СМИ», – сказал Машков. Материал направят в полицию, а лиц, которые его распросраняли, привлекут к ответственности

Он отметил, что случаи незаконной агитации также зафиксировали в ходе митинга КПРФ на Комсомольской площади в Хабаровске. На мероприятии раздавались агитационные материалы. По его словам, незаконная агитация прошла также на площади Ленина, где 22 сентября демонстрировался агитационный видеоряд или ролик на плазменной панели.

«По размещенному на экране ролику и по раздаче материалов в ходе митинга необходима дополнительная проверка силами и средствами полиции», – сказал Машков.

Он уточнил, что материалы по этим фактам уже направили в правоохранительные органы.

«Материалы направлены в полицию для установления лиц распространявших, фактов распространения, и если такие лица будут выявлены, привлечения их к ответственности», – сказал Машков.

Помимо этого, на сайте «Карта нарушений» была опубликована жалоба на «принуждение избирателей, подвоз или нарушение тайны голосования». В тексте жалобы говорится, что наблюдатель от ЛДПР находился прямо около урны для голосования, внимательно отслеживая волеизъявление. Заявитель указывает, что днем ранее этого же наблюдателя от ЛДПР видели разговаривающим «с асоциальными элементами».

Ранее в Сети появилась запись разговора, в ходе которого неизвестный предлагает заплатить 1,5 тыс. рублей за фотографию заполненного бюллетеня в поддержку «правильного кандидата» на выборах губернатора в Хабаровском крае, уточняя, что деньги предлагаются только в том случае, если выбран не кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт.