Видео с подвозом избирателей на выборах во Владимирской области оказалось фейком

Во владимирских пабликах социальной сети «ВКонтакте» появился видеоролик с подвозом избирателей для голосования, однако он оказался фейковым – запись была сделана гораздо раньше и в другом регионе.

Видео появилось в группе «Черный список. Город Владимир» в полдень в воскресенье. Утверждалось, что на записи запечатлен «массовый подвоз людей на автобусе на участок 465, ДШИ № 3, Владимир».

В комментариях люди подвергли сомнению эту видеозапись, отметив, что в районе этой школы нет таких домов.

Выяснилось, что ролик был выложен в Сеть значительно раньше, более того – он относится к выборам в Иркутске.

На распространение фейкового видео обратил внимание Открытый Альянс Наблюдателей, сообщает «Комсомольская правда – Владимир».

В воскресенье началось голосование на втором туре выборов губернатора Владимирской области, где на пост главы региона претендуют действующий губернатор Светлана Орлова и депутат заксобрания области от ЛДПР Владимир Сипягин.