ОП изучила более 50 сообщений о возможных нарушениях на выборах главы Хабаровского края

Общественная палата (ОП) изучила десятки сообщений, в том числе в интернете, о возможных нарушениях во время второго тура выборов губернатора Хабаровского края, однако большинство из них не подтвердились, сообщил член Общественной палаты России Максим Григорьев.

«Сообщения десятками размещаются в социальных сетях и не находят никакого подтверждения. Мы не просто их [жалобы] получаем, мы еще и смотрим, что появляется в сети Интернет. Мы изучили десятки, менее 100, но десятки, наверное, более 50 сообщений о различных возможных нарушениях», – приводит его слова ТАСС.

В качестве примера сообщений о «нарушениях», которые впоследствии не подтвердились, он привел жалобу на то, что один из участков оказался закрыт. Кроме того, по его словам, поступила информация о возможном подвозе избирателей в одном из сел, во время проверки выяснилось, что речь идет о селе Гайворон в Спасском районе Приморья.

«Когда мы выходим на избирательную комиссию с конкретной информацией, они, как правило, уже в курсе. Они, как правило, уже знают эту ситуацию, они также ведут мониторинг сети Интернет. В любом случае по каждому случаю они находятся на контроле Общественной палаты Хабаровского края, все будет проверено и доведено до конца», – сообщил Григорьев.

Ранее Общественная палата Хабаровского края разоблачила фейк со стороны ЛДПР о «вбросе» на втором туре выборов.

В воскресенье проходит второй тур выборов губернатора Хабаровского края. В регионе работают свыше 780 избирательных участков. В единый день голосования ни один из кандидатов не набрал более 50%: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда получил 35,81% голосов избирателей, а действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт – 35,62%.

К 15.00 по местному времени (8.00 мск) явка избирателей на второй тур выборов главы Хабаровского края составила 34,78%.