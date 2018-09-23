Разоблачен фейк со стороны ЛДПР о «вбросе» на выборах в Хабаровском крае

Опубликованная в Сети видеозапись якобы «вброса» бюллетеней в пользу кандидата от «Единой России» на втором туре выборов губернатора Хабаровского края оказалась провокацией, сообщили в Общественной палате региона.

В сообщении на сайте Общественной палаты Хабаровского края говорится, что данный ролик был опубликован заранее – еще 21 сентября, хотя второй тур выборов начался в воскресенье, 23 сентября.

«По ролику очень сложно определить место произошедшего, в каком регионе это было снято, и время действия событий. Поэтому мы делаем вывод о его провокационной направленности», – сообщают общественники.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» также называет ролик «вброса» фейковым. «Ролик загружен 22 сентября, ящик для голосования на нем и вовсе металлический», – говорится в сообщении на сайте «Голоса».

Ранее появились сообщения о давлении со стороны представителей кандидата от ЛДПР на местных чиновников. Информация передана для проверки в правоохранительные органы.

В воскресенье проходит второй тур выборов губернатора Хабаровского края. В единый день голосования ни один из кандидатов не набрал более 50%: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда получил 35,81% голосов избирателей, а действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт – 35,62%.

К 15.00 по местному времени (8.00 мск) явка избирателей на второй тур выборов главы Хабаровского края составила 34,78%.