Появились сообщения о давлении со стороны кандидата от ЛДПР на чиновников в Хабаровском крае

Заместитель председателя Общественной палаты России Максим Григорьев рассказал, что появились сообщения об угрозах со стороны представителей кандидата от ЛДПР в губернаторы Хабаровского края Сергея Фургала в адрес глав районов региона. Информация передана для проверки в правоохранительные органы.

Григорьев сообщил, что в ОП поступила информация, согласно которой представители Фургала угрожали первому заместителю главы Комсомольского района Игорю Касаткину, требовали от него «обеспечить голосование в поддержку Фургала», сообщает ФАН.

Касаткин сообщил РИА «Новости», что в настоящее время находится в прокуратуре и пишет заявление на представителей кандидата от ЛДПР. Он уточнил, что ему не угрожали физической расправой.

Кроме того, поступили сообщения о том, что сам Сергей Фургал, якобы, звонил главе района имени Лазо Владимиру Сорокину и требовал обеспечить голосование в его пользу.

Зампред Общественной палаты сказал, что если информация об этом подтвердится, то случай можно считать вопиющим. Сообщения об угрозах переданы для проверки в правоохранительные органы.

«Это совершенно недопустимая ситуация. Возвращение в 90-е годы», – резюмировал Григорьев.

По его словам, Общественная палата уже уточнила информацию по десяткам сообщений из социальных сетей. Григорьев также подчеркнул, что участковые избирательные комиссии быстро реагируют на поступающую информацию. Он отметил, что многие сообщения из соцсетей оказались фейками.

В воскресенье проходит второй тур выборов губернатора Хабаровского края. В единый день голосования ни один из кандидатов не набрал более 50%: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда получил 35,81% голосов избирателей, а действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт – 35,62%.

К 15.00 по местному времени (8.00 мск) явка избирателей на второй тур выборов главы Хабаровского края составила 34,78%.