Китай отменил визит главы ВМС в США

Запланированный визит главы ВМС Китая в США отменен из-за санкций, сообщили в минобороны КНР.

Глава ВМС Китая должен был принять участие в симпозиуме по поддержанию международной безопасности на море в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Пекин также отменил назначенную на 25 сентября вторую встречу представителей штабов двух государств.

Ранее в субботу министерство обороны Китая выразило протест США из-за введенных за военное сотрудничество с Россией санкций. Американский посол был вызван в МИД Китая.

Ранее Пекин сделал представление США из-за санкций за сотрудничество с Россией.