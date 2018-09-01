Познер рассказал, зачем ездил в Солсбери

Журналист Владимир Познер прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова Маргарите Симоньян, и рассказал, зачем сам ездил в Солсбери и посетил местный собор.

На вопрос подписчика о том, что он думает об интервью, которое дали Петров и Боширов главному редактору Russia Today, Познер заявил, что в любом деле важны доказательства:

«То, что их выступление в интервью меня никак не убедило – это факт. С другой стороны, я как журналист требую, чтобы мне дали доказательства. Если дадут англичане именно доказательства, то значит так и надо принимать соответствующие меры. Если они не могут дать эти доказательства, говоря, что «у нас они есть, но мы не можем их дать, потому что...», это все не работает», – заявил Познер. Его слова приведены на сайте «Познер. Онлайн».

Телеведущий отметил, что презумпция невиновности существует до того момента, пока не предъявлены доказательства вины.

«Меня не убеждают ни те, ни другие, я не доверяю ни тем, ни другим. Это уже политическое дело, есть заинтересованность двух сторон, и я как журналист не доверяю официозу никакой страны», – сообщил Познер, уточнив, что был в Солсбери, когда снимал фильм об Англии.

«Я поехал в этот собор, не потому, что он очень красивый, хотя он очень красивый, и не потому, что у него высокий шпиль, как у всякого собора, а потому что там хранится одна из трех существующих в мире копий Великой хартии вольностей 1215 года. Если говорить об истоках демократии в Англии, то вот эта Великая хартия вольностей – это она и есть. Но они (Петров и Боширов) об этом вообще ничего не сказали, хотя именно это самое главное, что есть в этом соборе. Поэтому не убедили», – подытожил журналист.

В марте в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, после чего Лондон обвинил в этом Россию, не предъявив никаких доказательств. Не так давно были названы «подозреваемые» в отравлении – Александр Петров и Руслан Боширов; они дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян и опровергли работу в ГРУ, а также ответили на вопрос о флаконе с «Новичком» и указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.