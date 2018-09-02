Названа самая большая трагедия украинского народа

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, комментируя призыв депутата Верховной рады Игоря Мосийчука к украинским властям взять на себя ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко, сказал, что является самой большой трагедией украинского народа.

Денисов сказал RT, что призыв Мосийчука является «квинтэссенцией украинской политической системы». «Люди, которые находятся у власти, фактически не стесняясь признают себя террористической организацией», – пояснил эксперт, назвав это проблемой, которую необходимо решать.

С другой стороны, Запад делает вид, что ничего не происходит, отметил Денисов.

«И это самая большая трагедия для украинского народа, который вынужден существовать в государстве, поставившем себя за грань международного права и общечеловеческих ценностей», – сказал Денисов.

По его мнению, заявления Мосийчука не являются чем-то новым для Украины, в этой стране не только он может спокойно рассуждать на тему убийства людей. «За последние несколько лет мы много раз слышали от представителей власти, президента призывы к силовому решению конфликта, к уничтожению людей в Донбассе», – напомнил эксперт.

Он назвал это логичным продолжением «четырехлетней бравады со стороны украинской власти».

По мнению Денисова, со стороны Киева было бы честно признать, что украинские власти действуют террористическими методами и дальше собираются действовать точно так же.

Украинские власти отрицают свою причастность к взрыву, однако задержанные после теракта в Донецке признались в работе на Киев. Кроме того, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал Украину взять на себя ответственность за убийство Захарченко.

Главу Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибшего в пятницу в результате теракта в кафе «Сепар» в Донецке, в воскресенье похоронили на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе города. Там же покоятся боевые товарищи лидера Донбасса – Арсен Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви). В Кремле заявили, что Захарченко был предательски убит, последствия будут неизбежными.